Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал массовую высылку российских дипломатов рядом стран, а также рассказал, что предпримет альянс в связи с "делом Скрипаля", передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».

"Между странами НАТО проводились интенсивные консультации. Эти консультации привели к тому, что свыше 25 союзников и партнеров по НАТО выслали из стран более 140 российских представителей. Это широкая, решительная и скоординированная международная реакция", — заявил Столтенберг.

Также максимальное число сотрудников российского постпредства при альянсе сократится на десять человек — до двадцати. У семи дипломатов отзовут уже согласованные аккредитации, а трое получат в ней отказ.

При этом альянс не намерен отменять подготовку заседания Совета Россия — НАТО. Столтенберг заверил, что сегодняшние шаги не меняют политику альянса в отношении России, которая сочетает "сильную оборону и открытость к диалогу".

"Наши действия отражают серьезные озабоченности по поводу безопасности, выраженные всеми союзниками, и являются частью скоординированных международных усилий по реагированию на поведение России. Они пропорциональны и соответствуют нашим юридическим обязательствам", — сказал он.