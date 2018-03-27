Цукерберг отказался от участия в слушаниях по делу Cambridge Analytica

Основатель и владелец крупнейшей социальной сети мира Facebook Марк Цукерберг отказался отвечать на вопросы британских парламентариев в ходе расследования о злоупотреблениях в отношении персональных данных миллионов пользователей крупнейшей социальной сети мира, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Принять участие в слушаниях Цукерберга пригласил глава парламентского комитета, отвечающего за расследование, Дэмьен Коллинс.

"Господин Цукерберг лично попросил одного из своих заместителей найти время и дать очные показания", - говорится в сообщении Facebook.

На прошлой неделе Цукерберг говорил о готовности ответить на вопросы в Конгрессе США, но добавил, что не считает себя лучшим источником информации. Отраслевые аналитики не исключают, что и в Конгресс будет направлен кто-то другой из топ-менеджеров Facebook.