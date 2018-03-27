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Twitter ввел запрет на рекламу криптовалют


Американская интернет-компания Twitter сообщила, что со вторника начнет вводить запрет на рекламу криптовают вслед за аналогичным решением Google и Facebook. Как передает Арменпресс, об этом сообщил агентству Рейтер представитель компании.

Запрет коснется рекламы ICO (первичного публичного размещения токенов), а также продажи виртуальных валют. Новая политика также коснется рекламы криптовалютных бирж и услуг криптокошельков, но только если они не будут являться публичными компаниями с листингом на определенных крупных фондовых площадках или криптобиржами, регулирующимися японским государством.

Политика запрета рекламы криптовалют будет развернута полностью в течение месяца, уточнил Twitter.

Ранее такое же решение приняли другие крупные американские интернет-компании.

 




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