Селин Дион отменила концерты из-за проблем со слухом

Певица Селин Дион отменила все свои концерты на месяцы вперед из-за возникших проблем со слухом. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на странице артистки в Facebook.

Представители исполнительницы объяснили, что проблемы Дион со слухом начались около полутора лет назад. По их словам, из-за недуга ей очень тяжело петь, и если раньше ей помогали различные ушные капли, то теперь артистке понадобится хирургическое вмешательство.

«Я извиняюсь перед всеми, кто планировал поехать в Лас-Вегас на мое шоу. Я знаю, как вы расстроены, и мне очень жаль», — заявила Дион.

Авторы обращения пообещали вернуть деньги за билеты. Следующее выступление Дион, по их словам, состоится в конце мая.