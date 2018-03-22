Китай предоставит Армении 200 машин скорой помощи

Министр здравоохранения Армении Левон Алтунян и советник по торгово-экономическим вопросам при посольстве Китайской Народной Республики в Армении Уанг Шицян 22 марта подписали соглашение о предоставлении Армении 200 машин скорой помощи на безвозмездной основе. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении, машины скорой помощи будут доставлены в Армению в течение 110 дней после подписания соглашения.

На встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Китая в Армении Тианом Эрлуном и делегацией «China National Township Enterprises Corporation» Левон Алтунян поблагодарил руководство Китая за помощь. Он подчеркнул, что помощь значительно улучшит службу скорой помощи.

Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного между правительствами Китая и Армении 12 мая 2017 года.

Посол Китая отметил, что, хотя Китай намного больше, чем Армения и по размеру, и по количеству населения, проблемы здравоохранения в обеих странах имеют сходства. Сейчас в Китае идет борьба с курением, как в Армении. Приветствуя проект, направленный на здоровый образ жизни в Армении, посол отметил, что курение в общественных местах запрещено в китайских городах.

На встрече были обсуждены и другие вопросы.