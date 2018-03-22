Трамп заявил, что побил бы Байдена и заставил бы его плакать

Американский президент Дональд Трамп заявил, что побил бы бывшего вице-президента Джо Байдена и заставил бы его плакать. Как передает Арменпресс, об этом он написал в Twitter.

Так Трамп отреагировал на слова Байдена, который в интервью CNN заявил, что в средней школе отвел бы его за спортзал и "выбил бы из него всю дурь" за неуважительное отношение к женщинам.

"Безумный Джо Байден пытается строить из себя крутого парня. На самом деле он слабый, как психически, так и физически, и все же он угрожает мне, во второй раз, физическим нападением. Он меня не знает, но он упал бы у меня быстро и сильно, и все время плакал бы. Не угрожай людям, Джо!", — написал Трамп в Twitter.