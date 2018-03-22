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Генерал-лейтенант Айказ Багманян назначен заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности


Президент Армении Серж Саргсян 22 марта подписал приказ о назначении генерал-лейтенанта Айказа Багманяна на пост заместителя начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.




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