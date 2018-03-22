Генерал-лейтенант Айказ Багманян назначен заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности

Президент Армении Серж Саргсян 22 марта подписал приказ о назначении генерал-лейтенанта Айказа Багманяна на пост заместителя начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.