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Шесть человек погибли в результате взрыва на химическом заводе в Чехии


Взрыв произошел на химической фабрике в Чехии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press.

По данным пожарной службы, шесть человек погибло, также есть пострадавшие. Число раненых устанавливается.

Взрыв произошел на заводе компании Synthos в Кралупи-над-Влатвоу в 20 км к северу от Праги.

Полиция сообщает, что угрозы жизни местных жителей нет.

 

 




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