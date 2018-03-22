В США сняли обвинения с охранников Эрдогана, напавших на демонстрантов армян, греков, курдов и ассирийцев

Федеральные прокуроры Вашингтона сняли обвинения с 11 из 15 охранников президента Турции Р. Эрдогана. Охранники в мае 2017 г. разогнали мирную демонстрацию в Вашингтоне, применив насилие.

Как передает «Арменпресс», об этом написал The Wall Street Journal.

Инцидент стал причиной напряженности в отношениях двух стран. The Wall Street Journal пишет, что снятие обвинений против охранников турецкого президента было обусловлено решением администрации Д. Трампа снизить напряженность в отношениях со своим союзником в борьбе с «Исламским государством».

В ноябре 2017 г. прокуроры обратились в суд с предложением снять обвинения с 4-х охранников, затем 14 февраля 2017 г. перед визитом тогдашнего госсекретаря Р. Тиллерсона в Турцию, были сняты обвинения еще с 7-х.

Тем не менее, чиновники США отрицают, что на прокуроров было оказано давление по политическим причинам.

Интересно, что никакого официального сообщения о снятии обвинения с 7-х охранников не было. Прокуратура сообщила об этом только The Wall Street Journal в ответ на его запрос. Было заявлено, что расследование в отношении 4-х охранников, а также двух граждан Канады, ни один из которых не арестован, продолжается.

Два гражданина США, турки по национальности, ждут объявления своего приговора. В декабре 2017 г. они согласились с обвинениями, выдвинутыми против них.

Во время визита президента Турции Р. Эрдогана в США 16 мая 2017 г. участники мирной демонстрации подверглись зверскому нападению группы турецких националистов. Демонстрация была организована американским офисом Ай Дата совместно с греческими, курдскими и ассирийскими организациями.

Несколько человек попали в госпиталь. Среди нападавших были и охранники Р. Эрдогана. В появившемся позднее видеоролике видно, как Эрдоган дает команду напасть на демонстрантов.

Мэр Вашингтона и начальник полиции на совместной пресс-конференции 15 июня объявили, что отдан приказ об аресте 12 человек из числа нападавших.

Палата представителей США 6 июня приняла двухпартийную резолюцию # 354, осуждавшую насилие, совершенное сторонниками Эрдогана против мирных демонстрантов и призывавшую принять меры для недопущения повторения в дальнейшем. За нее проголосовали 397 человек.