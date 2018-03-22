Президент Словакии назначил премьером республики социал-демократа Петера Пеллегрини

Президент Словакии Андрей Киска назначил в четверг премьер-министром республики социал-демократа Петера Пеллегрини, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Киска вручил Пеллегрини указ о его назначении премьером. Затем началась церемония назначения членов его кабинета.

Новый орган исполнительной власти в течение 30 дней после назначения должен представить программное заявление Национальному совету (парламенту) Словакии и заручиться его доверием.





