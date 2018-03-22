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Вараздат Ароян: мы не уступаем ни эстонцам, ни литовцам


Защитник национальной сборной Армении по футболу Вараздат  Ароян считает, что наша сборная не уступает ни эстонцам, ни литовцам.

«Мы уже изучили соперников – эстонскую сборную. Хорошая команда.  Высокие, атлетически сложенные ребята. Мы не уступаем ни им, ни литовцам. Будем бороться, чтобы до старта Лиги наций  победить во всех 4-х товарищеских встречах. Я сам сейчас в хорошей форме и готов к играм», - передает   «Арменпресс» слова В. Арояна на встрече с журналистами.

В конце он говорил о своем попадании в тройку лучших футболистов года. «Очень приятно оказаться в тройке лучших. Я  хоть и третий, все равно рад.  Нужно больше работать, больше тренироваться и бороться за более высокие места», - подчеркнул футболист.

В. Ароян играет в российской команде «Урал». Он 7 раз признавался вторым, и 4 раза – третьим игроком.

Сбрная Армении 24 и 27 марта проведет в Ереване товарищеские матчи со сборными Эстонии и Литвы.




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