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Карен Карапетян предлагает смягчить визовой режим с несколькими странами


На заседании правительства премьер К. Карапетян  спросил замминистра ИД Ш. Кочаряна, выделило ли МИД в отдельный список те страны, с которыми возможно смягчение визового режима. Одновременно премьер поинтересовался у председателя госкомитета по туризму, представил ли комитет, основываясь на собственных соображениях, в МИД список стран, визовой режим с которыми можно смягчить.

«Мы работаем с МИД в ежедневном режиме и каждый месяц или год  представляем список тех стран, с которыми хотим смягчить визовой режим», - передает «Арменпресс» слова З. Зейтунцян.

Ш.Кочарян подтвердил, что такая работа ведется. «Есть несколько стран, смягчение визового режима с которыми не представляет опасности или проблемы для нашей страны, но мы запаздываем с этим», - заметил премьер.




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