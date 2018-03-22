Карен Карапетян предлагает смягчить визовой режим с несколькими странами

На заседании правительства премьер К. Карапетян спросил замминистра ИД Ш. Кочаряна, выделило ли МИД в отдельный список те страны, с которыми возможно смягчение визового режима. Одновременно премьер поинтересовался у председателя госкомитета по туризму, представил ли комитет, основываясь на собственных соображениях, в МИД список стран, визовой режим с которыми можно смягчить.

«Мы работаем с МИД в ежедневном режиме и каждый месяц или год представляем список тех стран, с которыми хотим смягчить визовой режим», - передает «Арменпресс» слова З. Зейтунцян.

Ш.Кочарян подтвердил, что такая работа ведется. «Есть несколько стран, смягчение визового режима с которыми не представляет опасности или проблемы для нашей страны, но мы запаздываем с этим», - заметил премьер.