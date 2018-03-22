Бако Саакян в Антилиасе принял участие в открытии Монумента независимости

Президент Республики Арцаха Бако Саакян 21 марта в рамках форума, посвященного 100-летию независимости Республики Армении, принял участие в торжественном открытии Монумента независимости Армении в Антилиасе (Ливан).

Об этом сообщили «Арменпресс» в службе информации администрации президента Арцаха.

В мероприятии приняли участие Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый, представители Армении, Арцаха и диаспоры.