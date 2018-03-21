Папа Римский выпустил книгу

Новая книга папы Римского Франциска "Бог молод" вышла во вторник в Италии, она написана в формате интервью, которое понтифик дал писателю и журналисту Томасу Леончини, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В книге папа Франциск обращается в "честном, искреннем и прямом диалоге" к молодым людям по всему миру, а также взрослым, "выполняющим образовательную деятельность в учебных и религиозных учреждениях".

"Его размышления с силой, мудростью и страстью охватывают главные темы современности, начиная от самых интимных до связанных с социальной и общественной жизнью" — сообщает издательство Piemme, уже издавшее два года назад книгу папы "Имя Бога — Милосердие".

Нынешняя публикация книги приурочена к празднованию Всемирного дня молодежи, который отмечается в Вербное воскресенье.