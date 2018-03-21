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Президент Арцаха прибыл в Ливан


20 марта делегация, возглавляемая Президентом Республики Арцах Бако Саакяном, прибыла с рабочим визитом в Ливанскую Республику. Об этом «Арменпресс»- сообщили в пресс-службе администрации президента Арцаха.


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