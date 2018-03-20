Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного посла Республики Корея

Президент Армении Серж Саргсян 20 марта принял верительные грамоты Чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея У Юн Гына (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поздравив посла с вступлением в должность, Президент Республики пожелал ему успеха и выразил надежду, что своей активной деятельностью У Юн Гын придаст новую энергию армяно-корейским отношениям. Президент заверил, что все государственные органы Армении готовы помогать новоназначенному послу в его благодарном деле.

В начале встречи президент также поздравил Республику Корея с успешным проведением в Пхенчхане 23-их зимних Олимпийских игр, сочтя радующим, что они способствовали формированию на Корейском полуострове способствующей духу этих игр атмосферы согласия, что, по убеждению Президента, важно не только для Кореи, но и для всего мира.

Подчеркнув, что в прошлом году Армения и Южная Корея отметили 25-летие установления дипломатических отношений, Серж Саргсян отметил, что зафиксированные в течение этих лет в двусторонних отношениях достижения ещё полноценно не отражают существующий между двумя странами большой потенциал сотрудничества.

С точки зрения развития межгосударственного диалога и сотрудничества в разных областях президент Республики подчеркнул важность активных взаимных визитов высокого уровня, упрочения межпарламентских связей, шаги, направленные на ещё большее углубление эффективного взаимодействия двух стран в международных организациях.

Посол Кореи выразил благодарность президенту Саргсяну за приём и поздравление. Он передал тёплые приветствия президента его страны и добрые пожелания. У Юн Гын заверил, что не пожалеет усилий для того, чтобы способствовать укреплению армяно-корейских отношений, увеличению взаимных знаний двух народов друг о друге, установлению активных контактов между деловыми кругами, законодательными органами, углублению сотрудничества в экономике, гуманитарной и других сферах.

Посол выразил благодарность также за решение освободить граждан Кореи от требования въездных виз в Армению, отметив, что это также ощутимо стимулирует активизацию двухсторонних связей.