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Стал известен день голосования по выборам председателя КС Армении


Голосование по выборам председателя Конституционного суда в НС пройдет 21 марта в 10:30-11:30»,-  сообщил «Арменпресс» председатель счетной комиссии Г. Меликян.-

Спикер НС Ара Баблоян предложил на эту должность кандидатуру  Г. Товмасяна. Выборы будут закрытыми тайными.




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