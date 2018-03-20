Стал известен день голосования по выборам председателя КС Армении

Голосование по выборам председателя Конституционного суда в НС пройдет 21 марта в 10:30-11:30»,- сообщил «Арменпресс» председатель счетной комиссии Г. Меликян.-

Спикер НС Ара Баблоян предложил на эту должность кандидатуру Г. Товмасяна. Выборы будут закрытыми тайными.