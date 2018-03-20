Самвел Фарманян считает выдвижение кандидатуры С. Саргсяна на должность премьер- министра наилучшим решением

Правящая в Армении Республиканская партия вместе с партнером по коалиции АРФД продолжают обсуждение кандидатуры премьера, однако многие парламентарии на этой должности видят С. Саргсяна. На встрече с журналистами в НС об этом сказал депутат С. Фарманян.

«Как известно, у многих есть своя точка зрения. Не думаю, что открою секрет, но каждый, может быть, исходя из своих доводов, на этой должности видит С. Саргсяна», -передает «Арменпресс» слова С. Фарманяна.

Обратившись к последненму интервью С. Саргсяна, С. Фарманян подчеркнул, что С. Саргсян говорил об отсутствии у себя претензий на должность премьера.

«Он подвердил, что не претендует на должность. Но есть политическая ситуация, которая свидетельствует, что в условиях парламентского правления именно парламентское большинство имеет конституционное право выдвижения кандидатуры премьера. Обсуждения пока продолжаются», - сказал депутат и предложил исходить из реальной ситуации, в которой он сам на этой должности видит С. Саргсяна.

На вопрос, какова же эта реальность и неужели в Армении нет другого кандидата, депутат ответил, что есть, но нужно сделать лучший выбор, а с точки зрения и его, и коалиции, лучший кандидат – С . Саргсян.



В интервью Tert. Am президент РА С. Саргсян, отвечая на вопрос, кто станет в апреле премьером, сказал: « Ни для кого не секрет, что в рядах коалиции в составе РПА и АРФД, в результате парламентских выборов взявших на себя политическую ответственность и полномочия сформировать правительство, этот вопрос постоянно обсуждается месяцами, хотя и это обсуждение пока не вышло на партийно-институциональные площадки. Со мной уже говорили многие товарищи. Не знаю, когда эти обсуждения закончатся. Но если мы в итоге решим, что будет выдвинута моя кандидатура, то мое согласие будет при одном условии: одновременно с реализацией конституционных изменений я буду больше времени уделять передаче всего моего видимого и невидимого опыта молодым политическим лидерам. Это сегодня очень важное дело. Нам всем есть что делать для формирования новых политических лидеров независимо от их партийной принадлежности, независимо от их сегодняшних политических предпочтений».