Четырехдневка НС РА. В повестке дня вопрос выбора председателя Конституционного суда
В Национальном собрании началось очередное четырехдневное заседание парламента. Как сообщает «Арменпресс», зарегистрировались 88 депутатов.
По решению совета НС в повестку заседания 20 марта включены 25 вопросов. Утверждение повестки будет поставлено на голосование 20 марта в начале заседания.
В повестке дня также вопрос выборов председателя Конституционного суда. Председатель НС Ара Баблоян предложил кандидатуру Грайра Товмасяна, который 2 марта был избран парламентом членом КС.
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