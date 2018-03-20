Четырехдневка НС РА. В повестке дня вопрос выбора председателя Конституционного суда

В Национальном собрании началось очередное четырехдневное заседание парламента. Как сообщает «Арменпресс», зарегистрировались 88 депутатов.

По решению совета НС в повестку заседания 20 марта включены 25 вопросов. Утверждение повестки будет поставлено на голосование 20 марта в начале заседания.

В повестке дня также вопрос выборов председателя Конституционного суда. Председатель НС Ара Баблоян предложил кандидатуру Грайра Товмасяна, который 2 марта был избран парламентом членом КС.