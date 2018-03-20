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Четырехдневка НС РА. В повестке дня вопрос выбора председателя Конституционного суда


В Национальном собрании  началось очередное четырехдневное заседание парламента. Как сообщает  «Арменпресс», зарегистрировались 88 депутатов. 

По решению совета НС в повестку заседания 20 марта включены 25 вопросов.  Утверждение повестки будет поставлено на голосование 20 марта в начале заседания.

В повестке дня также вопрос выборов председателя Конституционного суда. Председатель НС Ара Баблоян предложил кандидатуру Грайра Товмасяна, который 2 марта был избран парламентом членом КС.




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