Аронян делит последние места. Его следующий соперник – Мамедъяров

Лидер армянских шахмат Левон Аронян в следующем туре играет с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедъяровым. Как сообщает «Арменпресс»-, после 8-ого тура единоличным лидером является Ф. Каруана с 5,5 очков. 5 очков у Ш. Мамедъярова. На 3-м месте А. Грищук с 4,5 очков, У Д. Лижена – 4 очка, у Крамника и Карякина по 3,5, у Ароняна и Со – по 3. очка.

В 9-м туре играют пары Со-Грищук, Каруана-Лижен, Аронян-Мамедъяров, Карякин-Крамник.

В 14–м туре шахматисты сыграют друг с другом по две партии: черными и белыми. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель получит право играть с чемпионом мира М. Карлсеном 9-28 ноября в Лондоне.