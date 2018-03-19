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Отсутствие реакции международного сообщества вдохновило Алиева: пресс-секретарь МИД Армении


Безразличие международного сообщества к территориальным претензиям президента Азербайджана Ильхама Алиева к Армении привело к появлению новых, более широких требований Алиева. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем аккаунте в Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Как и ожидалось: отсутствие адекватных реакций со стороны международного сообщества в отношении территориальных претензий президента Азербайджана против Армении вдохновило его предъявить больше территориальных претензий», - написал Тигран Балаян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 марта на праздновании Новруза заявил о том, что «большая часть сегодняшней территории Армении находится на исторических азербайджанских землях». Ранее он назвал Ереван азербайджанской землей.




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