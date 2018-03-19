Мхитарян подарил автомобиль Реабилитационному центру раненых военнослужащих и инвалидов

Капитан национальной сборной Армении по футболу, полузащитник команды “Арсенал” Генрих Мхитарян посетил Гоударственный медицинский университет им. Мхитара Гераци, встретился со студентами, врачами. Об этом передает «Арменпресс», ссылаясь на ФФА.

Генрих Мхитарян, прибывший на родину для участия 24 и 27 марта в товарищеских играх со сборными Эстонии и Литвы, посетил сегодня посетил Гоударственный медицинский университет им. Мхитара Гераци с целью встретиться с ранеными военнослужащими и инвалидами.

Генрих Мхитарян, в сопровождении ректора ЕГМУ Армена Мурадяна, ознакомился с действующим на территории университета Реабилитационным центром раненых военнослужащих и инвалидов, побеседовал с больными и студентами.

Генрих Мхитарян подарил Реабилитационному центру раненых военнослужащих и инвалидов автомобиль, который в 2017 году получил за то, что был включен в список 10 лучших спортсменов Армении.