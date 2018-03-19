Диого Пинто подал в отставку с должности руководителя ОО «Европейские друзья Армении»

Председатель общественной организации «Европейские друзья Армении» («EuFoA») Диого Пинто подал в отставку. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации этой организации.

«Международная общественная организация «Европейские друзья Армении» («EuFoA») с сожалением, но и с гордостью и благодарностью извещает, что Диого Пинто подал в отставку с поста ее председателя и с 31 марта прекращает свою работу в ней, начиная новый этап своей деятельности как советник по политическим вопросам депутата ЕС Марии Джоао Родригеса.

Бывший генеральный секретарь организаций «Международное европейское движение» и «Европейский молодежный форум» Диого Пинто стал председателем «EuFoA» в сентябре 2016 г., в трудное для организации время, намереваясь создать сильную и динамичную брюссельскую команду, чья деятельность будет способствовать усилению связи Армения-Ес и укреплению позиций организации на политическом поле ЕС.

За более чем полуторалетнюю работу г-н Пинто не только достиг поставленных целей, но и смог способствовать деятельности организации, что никогда не будет забыто», - сказано в заявлении организации.

«Я благодарен и счастлив за полученную возможность работать для «EuFoA» и способствовать поднятию армянских вопросов в Брюсселе, что было для меня честью. Я хоть и воодушевлен новыми перспективами, с болью покидаю «EuFoA» и команду единомышленников. Я несомненно останусь другом «EuFoA», а мои друзья в Армении и Арцахе могут всегда считать меня своим единомышленником», - отметил Д. Пинто.

Организация «Европейские друзья Армении» выразила свою признательность Диого Пинто за его деятельность и пожелала успехов в новой работе.