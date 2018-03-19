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Brussels Airlines восстанавливает регулярное авиасообщение с Ереваном


Бельгийская  Brussels Airlines получила разрешение ГУГА при правительстве РА

на регулярные рейсы по маршруту Брюссель-Ереван-Брюссель  с 2 июня.

Об этом сообщили  «Арменпресс» в службе информации ГУГА.

Со 2 июня по 2 июля, а также с 29 августа по 27 октября будет совершаться один рейс в неделю каждую субботу. С 3 июля по 28 августа – два рейса в неделю, во вторник и в субботу.

Начальник ГУГА С. Аветисян 28 февраля 2018 г. принял делегацию во главе с  вице-президентом Brussels Airlines  Г. Карпентьером. На встрече обсуждался вопрос возобновления компанией эксплуатации маршрута Брюссель-Ереван-Брюссель. 




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