Brussels Airlines восстанавливает регулярное авиасообщение с Ереваном

Бельгийская Brussels Airlines получила разрешение ГУГА при правительстве РА

на регулярные рейсы по маршруту Брюссель-Ереван-Брюссель с 2 июня.

Об этом сообщили «Арменпресс» в службе информации ГУГА.

Со 2 июня по 2 июля, а также с 29 августа по 27 октября будет совершаться один рейс в неделю каждую субботу. С 3 июля по 28 августа – два рейса в неделю, во вторник и в субботу.

Начальник ГУГА С. Аветисян 28 февраля 2018 г. принял делегацию во главе с вице-президентом Brussels Airlines Г. Карпентьером. На встрече обсуждался вопрос возобновления компанией эксплуатации маршрута Брюссель-Ереван-Брюссель.