Путин заявил об отсутствии у РФ средства отравления Скрипаля

Президент России Владимир Путин заявил, что узнал об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери из СМИ, отметив, что у РФ нет таких отравляющих средств, добавив, что Москва, в отличие от западных партнеров, свои запасы химоружия ликвидировала, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

" Первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте", - заявил он журналистов в своем предвыборном штабе.

Путин заявил, что Россия готова принять участие в расследовании дела об отравлении в Сергея и Юлии Скрипалей и готова к взаимному обсуждению любых вопросов.

Он отметил, что Россия готова к совместной работе с Великобританией, "к обсуждению любых вопросов и к преодолению любых трудностей".