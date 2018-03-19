в службе информации администрации президента, в послании Президента Республики, в частности, говорится: Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание Владимиру Путину в связи его победой на выборах Президента РФ и пожелал ему доброго здоровья, новых больших успехов, а братскому народу России - процветания и благополучия. Как сообщили «Арменпресс» послании Президента Республики, в частности, говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

От имени народа Армении и от себя лично искренне и сердечно поздравляю Вас по случаю убедительной победы на выборах Президента Российской Федерации.

Итоги состоявшегося голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами России проводимого под Вашим руководством последовательного курса на всестороннее развитие страны, модернизацию экономики и дальнейшее повышение её роли в глобальных процессах.

Армению и Россию связывает проверенная временем дружба братских народов. Благодаря интенсивному политическому диалогу на высшем уровне, внешнеполитической координации, плодотворному сотрудничеству в сфере безопасности, совместной реализации взаимовыгодных проектов в торгово-экономической, гуманитарной и других областях союзнические отношения наших стран за последние годы ещё более упрочились. Взаимодействие в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, а также на других многосторонних площадках существенно обогащает весь комплекс армяно-российского стратегического партнёрства.

Армения высоко ценит важные и последовательные посреднические усилия России, в том числе и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленные на исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Мы и впредь твёрдо намерены всемерно развивать стратегическое союзничество Армении и России по всем направлениям межгосударственного взаимодействия, что отвечает коренным интересам наших народов, задачам обеспечения региональной безопасности и стабильности на Южном Кавказе".