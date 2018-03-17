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В Армении пройдет авторалли «ICE AGE-2018 Джип Триал»


При техническом содействии министерства по делам молодежи и спорта клуб «4x4 Off Road» организует 18 марта в  Котайкской области Армении в начале дороги Цахкадзор-Анкаван международное авторалли «ICE AGE-2018 Джип Триал».

Как сообщает «Арменпресс», в авторалли примут участие почти 70 спортсменов  из Армении, Грузии и Ирана. Соревнования пройдут в трех основных классах с преодолением естественных и искусственных препятствий.

Отметим, что клуб «4x4 Off Road» ежегодно организует международные соревнования  «Мульти форс» с участием более 200 спортсменов из 5 стран.




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