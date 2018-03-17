У берегов Греции погибли 14 мигрантов из Турции

По меньшей мере, 14 мигрантов из Турции погибли в попытке доплыть до Греции на лодке, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

Среди погибших четверо - дети.

Всего в лодке находились 20 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Она опрокинулась близ берегов греческого острова Агатонисион в Эгейском море.