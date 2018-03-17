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У берегов Греции погибли 14 мигрантов из Турции


По меньшей мере, 14 мигрантов из Турции погибли в попытке доплыть до Греции на лодке, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

Среди погибших четверо - дети.

Всего в лодке находились 20 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Она опрокинулась близ берегов греческого острова Агатонисион в Эгейском море.

 




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