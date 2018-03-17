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Делегация во главе с вице-спикером НС РА Э. Шармазановым посетила армянскую церковь св. Екатерины в Санкт-Петербурге


Делегация во главе с вице-спикером НС РА Э. Шармазановым, в состав которой входят депутаты Т. Вардапетян и Г. Меликян, 16 марта посетила армянскую церковь св. Екатерины в Санкт-Петербурге, встретилась с духовным пастырем Санкт-Петербурга иеромонахом о. Погосом Варданяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации НС.

На встрече была отмечена важность роли ААЦ в деле духовного и патриотического воспитания молодежи. Э. Шармазанов высоко оценил миссию церкви в развитии армяно-российских духовных и культурных отношений.

Во встрече принял участие постоянный представитель НС РА в Межпарламентской Ассамблее СНГ А. Чилингарян.




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