На территории Армении есть труднопроходимые дороги

МЧС Армении сообщает, что по состоянию на 08:00 17 марта на территории Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщили «Арменпресс» в министерстве ЧС.

Ночью 17 марта на большей части территории страны, 17 марта днем в Вайоцдзоре, Сюнике и в Арцахе ожидаются кратковременные дожди и грозы, 18-20 марта погода будет без осадков.

Труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар и перевал Варденяц.

В Гегаркуникской области и на участке Сисиан-гора Мегри дороги М-2 идет снег.

Всем водителям настоятельно рекомендуется ездить в области исключительно на зимних шинах.

Из Грузии сообщают, что участок Степанцминда-Ларс открыт для всех видов транспорта.