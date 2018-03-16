Находящегося в Украине с патриаршим визитом Католикоса Всех армян Гарегина II в Киеве наградили Орденом Союза армян Украины им. Григора Лусаворича.

16 марта, на состоявшейся в Киеве конференции Союза армян Украины (САУ), прошло торжественное награждение Католикоса Всех армян Гарегина II. Орден Союза армян Украины им. Григора Лусаворича, Верховному Патриарху и Католикосу всех армян вручил председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян.

Как передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, на проходящей в Киеве конференции САУ, глава организации Вилен Шатворян также наградил орденом Союза армян Украины «Активный деятель диаспоры» Хачатура Хачатуряна — основателя и президента Киевского международного университета и Артема Далакяна — чемпиона мира по боксу по версии WBA в наилегчайшем весе, а также отметил грамотами Юрия Рубана – президента Union Boxing Promotion, Валерия Арутюняна – серебряного призера кубка мира, бронзового призера чемпионата мира по кикбоксингу.

Мероприятие было насыщено награждениями — были оглашены победители стипендиальной программы САУ. Сертификатом Лауреата стипендии Союза армян Украины 2018 года были отмечены студентка ДНУ им. О. Гончара Наира Казеян, студент Одесского национального экономического университета Эдуард Маргарян, студентка Университета таможенного дела и финансов Екатерина Цатурян.

Напомним, 16 марта в конференц-зале гостиницы Hyatt Regency Kyiv прошла первая квартальная конференция Союза армян Украины 2018 года.

В мероприятиях приняли участие также посол США Мари Йованович, посол РА в Украине Андраник Манукян, Министр внутренних дел Арсен Аваков, Глава Украинской Епархии ААЦ Епископ Маркос Оганесян, руководители региональных армянских общин, видные общественные деятели.