Ты не мой враг. Я не твой враг: ответ детей Арцаха азербайджанским сверстникам

Офис Защитника прав человека Республик Арцах подготовил интересный материал в ответ на появившийся в социальных сетях в последнее время видеоматериал, в котором дети одной из школ Азербайджана проявляют ненависть к армянам, и их учат, что армяне являются их врагами.

Как сообщает Арменпресс, детям из Арцаха задают один и тот же вопрос: «Кто ваши враги?» На это дети дают невинные ответы, они называют героев мультфильмов. Один из детей считает Человека-паука своим врагом, другие называют Дракона, a одному ребенку не нравится Маша из мультсериала, так как она мучает Медведя. Несколько детей отвечают, что у них нет врагов.

Защитник прав человека Арцаха также привлекает внимание также на зверства Азербайджана во время апрельской войны, выразив обеспокоенность по поводу детей, которые стали пропагандистским инструментом в руках азербайджанских властей.

В конце видео дети Арцаха обращаются к своим азербайджанским сверстникам, говоря: «Ты не мой враг», «Я не твой враг».