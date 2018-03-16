Самолет, направлявшийся из Еревана в Саратов, совершил вынужденную посадку в Москве

Самолет, направлявшийся из Еревана в Саратов, из-за неблагоприятных погодных условий совершил вынужденную посадку в Москве. Как сообщает «Арменпресс», ссылаясь на официальный сайт Саратовских авиалиний, рейс 6В-2922 Ереван-Саратов совершил вынужденную посадку в аэропорту “Домодедово”.

Сообщается, что полет завершится после улучшения видимости. Сайт сообщает, что отложен также рейс Москва-Саратов.