Время в Ереване: 11:07:36,   16 Март

Самолет, направлявшийся из Еревана в Саратов, совершил вынужденную посадку в Москве


Самолет, направлявшийся из Еревана в Саратов, из-за неблагоприятных погодных условий совершил вынужденную посадку в Москве. Как сообщает «Арменпресс», ссылаясь на официальный сайт Саратовских авиалиний, рейс 6В-2922 Ереван-Саратов совершил вынужденную посадку в аэропорту “Домодедово”.

Сообщается, что полет завершится после улучшения видимости. Сайт сообщает, что отложен также рейс Москва-Саратов.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации