Азербайджанские активисты провели в США акцию протеста против режима И. Алиева, требуя его отставки

Азербайджанские активисты 14 марта провели в Вашингтоне акцию протеста перед азербайджанским посольством против диктаторского режима И. Алиева.

Об этом сообщает «Арменпресс», ссылась на азербайджанское агентство azadliq.info.

«Это наш первый шаг, но мы не остановимся. Наша цель – заставить услышать наш голос», - сказал один из участников акции.

Активисты участвовали в масках с лозунгами «Сопротивляйся Алиеву», «Свободу азербайджанскому народу», «Диктатор прежний, время другое», «Защитим наши права» и т.п.

Участники акции также потребовали освобождения сотен политических заключенных в тюрьмах Азербайджана. Они критиковали правительство Азербайджана за притеснения их родственников, оставшихся в стране, и потребовали отставки правительства И. Алиева.

«Кроме Ильгара Мамедова, Афгана Мухтарлы, Гияса Мамедова и Гезала Байрамлы в стране есть более 200 политзаключенных. Как живущие заграницей и любящие свою родину люди, мы также выражаем свое недовольство и требуем освободить всех политзаключенных», - отмечали активисты.

На вопрос корреспондента «Голоса Америки», почему они в масках, был ответ, что они скрывают свои лица, чтобы не пострадали их родственники в Азербайджане».