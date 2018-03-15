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Заместитель министра ИД Армении К. Назарян: международное сообщество не должно оставлять без ответа заявления Азербайджана


Заместитель министра ИД РА Карен Назарян ожидает реакции международного сообщества на заявления Азербайджана.

Как передает  «Арменпресс», он сказал об этом в беседе с журналистами после церемонии открытия 14-ого заседания первой тематической платформы «Демократия, хорошее управление и стабильность» панели «Реформы общественного управления», обратившись к заявлению Ильхама Алиева о принадлежности  Еревана.

 «Официальный Ереван уже откликнулся на это заявление, а наша задача добиться того, чтобы оно не осталось без ответа и со стороны международного сообщества», - сказал он.

На вопрос журналистов, почему нет  соответствующей реакции от стран ОДКБ, замминистра ответил: «Мы работаем и в направлении ОДКБ и других международных структур».




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