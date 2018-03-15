Доля восстанавливаемой энергетики может достичь 60 процентов: Армения взяла путь на самообеспечение

Долю ресурсов восстанавливаемой энергетики в общем производстве можно удвоить, доведя до 50-60%. Этому может способствовать создание солнечной фотовольтовой станции в 55 мВт “Масрик-1”, которое осуществляется в формате открытого конкурса. «Арменпресс» представляет интервью с директором Фонда восстанавливаемой энергетики и энергосбережения Армении Арменом Мелкикяном.

- Господин Мелкикян, какие планы у фонда на текущий год?

- Одной из важнейших задач является программа создания солнечной фотовольтовой станции в 55 мВт в общине Мец Масрик. Была созвана большая конференция, нам было направлено 250 вопросов, на которые мы ответили. Надеемся, что это увеличило доверие со стороны инвесторов, что, в свою очередь, приведет к более низкому тарифу. 21 марта, после получения предложений на тарифы, с нашей стороны будет осуществлена их оценка.

Участники должны будут внести залог в 1 млн долларов. После завершения конкурса, победитель внесет еще 700 тысяч долларов, а остальным деньги будут возвращены. Победитель обязуется построить станцию за 2 года. Сейчас участники определяют свои источники финансирования. Должен отметить, что все эти организации являются крупными мировыми компаниями, с большим опытом в восстанавливаемой энергетике. Три из них уже действуют в Армении.

- Возможно ли, что в какой-то день мы станем энергетически самодостаточными?

- Конечно, Армения должна стремиться к этому, но о сроках сказать пока ничего не могу. 30 процентов общей элекктроэнергии в Армении получается от восстанавливаемой энергетики, в которой большую роль играют малые ГЭС. Доля солнечной энергии мала, и ее можно увеличить. Если опыт Марсик покажет, что цена, по сравнению с другими источниками, конкурентноспособна, то раскроется совершенно новое поле. Можно достичь до 50-60 процентов удельного веса. Итоги 2017 года довольно удовлетворительны, в 2018-м развитие солнечной энергетики удвоится, если не утроится. По данным на прошлый год, более 2000 жителей Армении уже установили на своих крышах водонагреватели, около 200 – солнечные батареи.

Беседу вела Ани Назарян

Полный текст интервью можно прочесть на армянском языке по адресу https://armenpress.am/arm/news/926170/verakangnvox-energetikan-artadrutyan-mej-hnaravor-e-hascnel.html