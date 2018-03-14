Подписано Соглашение между правительством Республики Армения и правительством Королевства Дания об упрощении процесса предоставления виз

В Копенгагене 14 марта состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Дании Эдварда Налбандяна и Андерса Самуэльсена.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя Эдварда Налбандяна, Андерс Самуэльсен выразил надежду, что этот визит придаст новый импульс армяно-датским отношениям.

Выразив благодарность за приглашение и гостеприимство, министр Налбандян отметил, что встречи в Копенгагене дают хорошую возможность обсудить шаги, предпринятые в направлении дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества Армения-Дания, реализации представляющих взаимный интерес совместных программ.

В ходе встречи собеседники затронули вопросы армяно-датской повестки дня, обменялись мнениями о путях дальнейшего развития двустороннего и многостороннего сотрудничества в разных сферах.

Министры иностранных дел Армении и Дании обсудили вопросы активизации двустороннего политического диалога, активизации торгово-экономических отношений, сотрудничества в международных структурах. Стороны подчеркнули важность взаимных визитов и контактов на высоком уровне. В этом контексте министры иностранных дел подчеркнули важность регулярных консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Коснувшись расширения двустороннего договорно-правового поля, Эдвард Налбандян с удовлетворением отметил, что в рамках этого визита должны быть подписаны 3 соглашения.

В ходе встречи стороны затронули вопросы, касающиеся отношений ЕС, Всеобъемлющего и расширенного соглашения Армения-ЕС.

Эдвард Налбандян представил совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта.

Был проведен обмен мнениями по ряду региональных и международных вопросов.

Министры иностранных дел Армении и Дании подписали Соглашение между правительством Республики Армения и правительством Королевства Дания об упрощении процесса предоставления виз.