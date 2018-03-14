Financial Times признана газетой года по версии The Press Awards

Жюри ежегодной британской премии The Press Awards назвало Financial Times (FT) лучшей газетой Соединенного Королевства 2017 года. Как передает Арменпресс, об этом FT сообщила в среду на своем сайте.

В общей сложности, помимо звания "газеты года", которого она удостоилась впервые с 2008 года, издание завоевало награду "новостная команда года" за цикл статей о "европопулистах", а также в двух персональных номинациях - Пилита Кларк была признана журналистом года в области экологии, а Мэтт Гаррахан - в области бизнеса и финансов.

"Минувший 2017 год стал очередным успешным годом для Financial Times. Она преодолела отметку в 900 тыс. платных подписчиков и вкладывала время, деньги и человеческие ресурсы в качественную журналистику", - приводит издание выдержку из мотивации британского сообщества издателей, которое курирует данную премию.



