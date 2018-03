Financial Times-ը տարվա թերթ Է ճանաչվել The Press Awards-ի վարկածով

ԵՐԵՎԱՆ, 14 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Բրիտանական The Press Awards ամենամյա մրցանակի ժյուրին Financial Times (FT) թերթը հայտարարել Է Միացյալ Թագավորության 2017 թվականի լավագույն թերթը: Մարտի 14-ին այս մասին իր կայքում հայտնել Է Financial Times-ը, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Ընդհանուր առմամբ, բացի «տարվա թերթից», որին Financial Times-ն արժանացել Է 2008 թվականից ի վեր առաջին անգամ, հրատարակությունը նվաճել Է «տարվա լրատվական թիմ» պարգեւը «եվրապոպուլիստների» վերաբերյալ հոդվածների շարքի համար, ինչպես նաեւ պարգեւներ երկու անհատական անվանակարգերում. Փիլիթա Քլարքը ճանաչվել Է տարվա լրագրող բնապահպանության բնագավառում, իսկ Մեթ Գարահանը՝ գործարարության եւ ֆինանսների բնագավառում: «Անցած 2017 թվականը հերթական հաջող տարին Է դարձել Financial Times-ի համար:

Այն հաղթահարել Է 900 հազար վճարովի բաժանորդների նշագիծը եւ ժամանակ, փող ու մարդկային ռեսուրսներ Է ներդրել որակյալ ժուռնալիստիկայի բնագավառում»,- մեջբերում Է հրատարակությունը Մեծ Բրիտանիայի հրատարակիչների հանրակցության փաստարկումից, որը տնօրինում Է այս մրցանակը, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: