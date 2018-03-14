Премьер-министр принял делегацию группы компаний «Анас»

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию во главе с директором итальянской группы компаний «Анас» Джиани Виторио Армани.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече были обсуждены возможности участия группы в программе строительства автомагистрали «Север-Юг».

В частности, Джиани Виторио Армани подчеркнул, что они заинтересованы в рамках сотрудничества между государством и частным сектором принять участие в программе строительства и эксплуатации участка Сисиан-Каджаран.Премьер-министр Карапетян приветствовал инициативу группы компаний «Анас» и подчеркнул, что правительство придает значимость реализации этой важной инфраструктурной программы и готово к сотрудничеству с итальянской группой компаний. Глава правительства предложил детально обсудить дальнейшие шаги сотрудничества с министерством транспорта, связи и информационных технологий Армении и результаты представить в аппарат правительства.