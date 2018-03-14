Карен Карапетян посетил в Ливане университет Айказян и монастырь в Бзуммаре

13 марта, на второй день своего официального визита в Ливан премьер-министр Армении К. Карапетян посетил действующие в столице Ливана армянские духовные и культурно-образовательные центры.

Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации правительства Армении.

Глава правительства посетил университет Айказян, провел встречу с профессорско-преподавательским составом и студентами. Ректор Пол Хайдостъян познакомил высокого гостя с деятельностью университета, учебными планами, показал памятник жертвам Геноцида и установленную во дворе университета ракету, созданную армянином. К. Карапетян познакомился с произведениями художника Раффи Едальяна и сделал запись в книге почетных гостей.

«Очень волнующе увидеть здесь, в центре Бейрута подобный очаг просвещения – и армянский, и международный, и толерантный к другим культурам. Это очень важно и очень воодушевляет. Хочу поблагодарить вас за вашу деятельность и пожелать вам не уставать¸ибо нет ничего важнее образования. Мы очень нуждаемся в вас и благодарны за вашу работу по сохранению армянства», - сказал он, обращаясь к преподавателям университета.

К. Карапетян сказал, что провел важные и продуктивные встречи с руководством Ливана, с бизнес-кругами и с представителями банков. Он выразил уверенность, что эти встречи вызвали интерес в Ливане и экономические и культурные связи между странами выйдут на новый уровень.

Премьер посетил также один из самых крупных и знаменитых армянских культурных и духовных центров – монастырь в Бзуммаре. Здесь глава армянского правительства встретился с духовными представителями Армянской католической патриархии и братией монастыря, осмотрел церковь, музей и часовню на его территории. Премьер отметил важность деятельности монастыря для сохранения многовекового культурного наследия и национальной самобытности.