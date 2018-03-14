Улица в Глендейле будет названа в честь Республики Арцах

Мериленд авеню между улицами Уилсона и Гарварда может быть названо Арцах авеню в честь Республики Арцах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комиссия Ай Дата Западного берега США.

На своем заседании 13 марта городской совет Глендейла единогласно проголосовал за начало процесса переименования. Улица проходит перед армянской церковью св. Степаноса в Уотертауне.

Знаменательно, что это решение принято в дни визита президента Арцаха Бако Саакяна в США.

Бако Саакян, прибывший в США 12 марта, уже провел в Вашингтоне несколько встреч.