История тысячелетий. Загадки Востока: «тысяча и одно приключение» журналистов в Шарм-эль-Шейхе

Яркий, красочный, с широким спектром возможностей для активного отдыха, подчеркнуто теплое отношение к туристам: вот как можно описать поездку в Египет. Один из самых известных курортов Египта, Шарм-эль-Шейх, принял армянских журналистов. Ознакомительный визит, организованный авиакомпанией «AIR CAIRO» и ее официальным представителем в Армении «ANRIVA TOUR» в Шарм-эль-Шейх, имел очень насыщенную программу.

С первого дня были открыты широкие возможности для знакомства с интересными аспектами морского курорта. Во-первых, нам не нужно было много времени, чтобы понять, что организация отдыха здесь вполне безопасна. Важно особо отметить отношение местного населения, обслуживающего персонала, задействованного в сфере услуг. Можно с уверенностью сказать, что здесь есть особая культура работы с туристами. Они знают, как овладеть сердцем туриста, как вести себя, чтобы последние были счастливы и впечатлены. Уверенно можно утверждать, что эта культура существует не только в крупных отелях или магазинах, но и в самых незаметных торговых пунктах.

Фото: Татев Дурян

Любопытную команду журналистов сопровождал старший гид «ANRIVA TOUR» в Египте Ахмед Аббас, который не жалел сил, чтобы представить все лучшее в Египте и сделать наше пребывание более ярким и насыщенным. Рассказы о египетской культуре и египетских семейных традициях помогли лучше понять их образ жизни и быт. Ахмед заверил, что работать с армянами - одно удовольствие, местные арабы по-особому относятся к армянам, можно сказать, что здесь проявляется дружба двух древних народов. Кстати, некоторые из них немного говорили по-армянски в ходе бесед с армянами. Ответственные лица отмечают, что в последнее время число посетителей из Армении в Египет растет. Это, в свою очередь, способствует увеличению количества авиарейсов в Шарм-эль-Шейх.

Во время поездки журналисты посетили несколько гостиниц, ознакомились с предоставляемыми услугами, возможностями. Стоит также подчеркнуть, что группа журналистов в каждом отеле удостаивалась особого приема. Наряду с высококачественными услугами, было очевидно теплое отношение, и члены обслуживающего персонала в большинстве случаев делали больше, чем должны были. В результате посетители покидали отели с прекрасными впечатлениями с ожиданием возвращения.

Восточная роскошь в Египте видна повсюду. Роскошные бассейны и моря не оставят посетителей равнодушными. В большинстве отелей есть так называемая группа аниматоров, которая организовывает различные игры, шоу, конкурсы. Среди событий мы можем выделить конкурс Mister Hotel, в котором победил наш коллега Айк Григорян, оставив позади своих соперников из Италии, Украине и Австрии. Особо нужно сказать о кухне, где даже посетители с самым тонким вкусом могут найти для себя блюда по вкусу. В рамках программы журналисты посетили достопримечательности Шарм-эль-Шейха, побывали в мечети и коптской православной церкви.

Журналистам была предоставлена возможность участвовать в «Сафари туре», вместе с инструкторами заняться подводным плаванием, восхититься уникальной природой, пообедать корабле «Fantazia Cruise», посетить дискотеку под открытым небом «Тадж-Махал», наслаждаться шоу восточных танцев «Тысяча и одна ночь». Говоря об Египте, было бы неверно не сказать о рынках. Обычно основная часть отелей имеет свои магазины, торговые центры, но если вы хотите почувствовать истинный вкус восточного рынка, то должны посетить рынок «Старый город» Шарм-эль-Шейх. Торговцы сделали все возможное, чтобы привлечь туристов. Живая музыка, трюки, фейерверки, улыбки - все это способствует тому, чтобы торговля была более интересной.

Чтобы торговать на восточном рынке, нужно помнить о двух вещах: держаться и не обманываться на многочисленные предложения о браке и, что самое главное, прицениваться, торговаться и снижать цену. Например, цену на продукт стоимостью в 30 долларов можно снизить до 10 долларов США. И как сказал один из торговцев, цена здесь не важна, важны только наши красивые глаза, то есть остается только «округлить» глаза и предаться священному делу - торговаться.

Рынок «Старый город», расположенный рядом с великолепной недавно построенной мечети, удивляет разнообразием и красочными павильонами. Здесь вы можете найти все, что напоминает Восток: различные кожаные сумки, красочные шарфы, сувениры, статуэтки с изображениями фараонов, восточные сладости, эфирные масла, кальяны, папирусы и многое другое.

Египет можно сравнить с египетской женщиной, с первого взгляда холодной, таинственной или даже опасной, а когда вы входите в дом, то открываете двери на Восток и ведут вас по тропам соблазнительных эфирных масел, разных тиспеций и арабских мелодий. За хиджабом скрыта великая история тысячелетий, и для того, чтобы открыть эти тайны, просто нужно посетить Восток и собтвенными увидеть чудеса Востока ... Словом, в Египте соскучиться невозможно.

Сона Саркисян, Татев Дурян

Ереван - Шарм-эль-Шейх - Ереван