Министр финансов Армении принял делегацию Международного валютного фонда

Министр финансов Армении Вардан Арамян 13 марта принял исполнительного директора голландско-бельгийской подгруппы Международного валютного фонда Энтони де Ланоя.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства финансов Армении, в ходе встречи Арамян высоко оценил долгосрочное плодотворное сотрудничество с Международным валютным фондом, подчеркнув его роль в проведении различных реформ в Армении. В частности, министр подчеркнул техническую поддержку МВФ проведению реформ по пересмотру налоговых правил и налоговой политики в прошлом году.

Министр выразил готовность продолжать предпринимать усилия, направленные на дальнейшее углубление сотрудничества с Фондом, выразив уверенность, что оно будет способствовать повышению эффективности экономики Армении и проведению эффективной денежно-кредитной политики. Была достигнута договоренность продолжить обсуждения вокруг новой программы МВФ.