Минобороны России готово принять меры против возможного ракетного удара США по Дамаску

Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против возможного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным. Как передает Арменпресс, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - заявил он.



