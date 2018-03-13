Следователи нашли бортовой самописец разбившегося в Непале самолета

Бортовой самописец обнаружен на месте крушения самолета, потерпевшего крушение во время посадки в Катманду. Как сообщило во вторник агентство Reuters, в результате катастрофы погибли не менее 49 человек.

"Бортовой самописец восстановлен, мы сохранили его в целости", - сказал начальник аэропорта Раджкумар Чхетри, добавив, что началось расследование причин трагедии. По словам представителей канадского производителя самолетов Bombardier, компания также отправила на место происшествия собственных следователей, передает Арменпресс.

Самолет Bombardier Q400, выполнявший рейс Дакка - Катманду, в понедельник сошел со взлетно-посадочной полосы и после этого загорелся. На борту воздушного судна, по данным газеты The Kathmandu Post, находился 71 пассажир и четыре члена экипажа.

Администрация аэропорта полагает, что причиной крушения стали технические неполадки в самолете.



