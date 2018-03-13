Губернатор Армавира: вопрос оросительной воды в области весьма актуален и вызывает беспокойство

Для Армавира вопрос оросительной воды первостепенный и вызывает беспокойство. В этом году отсутствие снега зимой вызовет проблемы с орошением. Об этом интервью «Арменпресс» с губернатором Ашотом Каграманяном

- Каким ожидается 2018 год для фермеров? Какие достижения вы выделите?

- 2017 г. был довольно трудным и напряженным. Мы сумели полностью выполнить план социально-экономического развития и осуществить все наши идеи. Объем инвестиций, гуманитарных и кредитных программ составил 20 млрд драм. За эти деньги реализованы ряд программ, направленных на развитие области и улучшение условий жизни населения.

- Какие приоритеты будут у вашей администрации? Что вы считаете главным, безотлагательным в 2018 году?

- Мы будем продолжать выполнение начатых программ для устойчивого развития области, улучшения окружающей среды, стимулирования внешних связей – для улучшения в конечном счете качества жизни населения. Не сомневаюсь, что совместными с властями страны усилиями мы сможем осуществить их. Нам удалось увеличить объем инвестиций, создать новые рабочие места, благоустроить дороги, отремонтировать школы и медучреждения…

- Г-н Каграманян, обычно при неблагоприятных погодных условиях, например, граде, в первую очередь страдают фермеры, сельское население. Как вы собираетесь защищать сады и посевы от града?

- Град – наша больная тема. Мы ведем последовательную работу по увеличению числа противоградовых станций. Сейчас у нас их 207, завершена установка одной ракетной станции, которая готова к работе. Проводим разъяснительные работы по установке противоградовых сетей на 79 га, для чего разработали программу субсидирования.

- Для области не менее важна проблема орошения. Недостаток воды часто становится причиной недовольства крестьян. Прошедшая зима была малоснежной. Как вы собираетесь решать вопрос орошения?

- Этот год будет особенно тяжелым, потому что зимой не было снега, значит, не будет воды. Вопрос орошения действительно важный. Для восполнения возможной нехватки воды мы обратились в госкомитет по водным ресурсам с просьбой пробурить новые глубинные скважины и восстановить старые. В 8 общинах будут пробурены 23 новые скважины, восстановлены – 14. В зависимости от погоды еще в 9 общинах пробурим 13 глубинных скважин, 2 – восстановим.

- Часто говорят о проблеме неиспользуемых земель. Какая ситуация в вашей области?

- Во-первых, в последние годы площадь обрабатываемой земли все увеличивается. В 2017 г. мы обработали 49 000 га. Не обрабатываются еще около 13 000 га. Основная причина – отсутствие орошения, низкая урожайность, выезд владельцев из страны.

- В последнее время правительство обращает особое внимание на туризм. Какие у вас возможности в этой сфере?

- У нас есть все возможности для развития духовно-культурного, этнического, сельского, агро и эко туризма. В области очень много культурных, исторических и религиозных памятников. В первую очередь это, конечно же, Эчмиадзин со своими церквями и монастырями, музеями, мемориальные комплексы ‘Мусалер”, “Сардарапат”, озеро Айгрлич.

У нас в области есть отдельные организации, которые занимаются туризмом. Их удачный опыт мы используем для развития туризма во всей области.

Интервью Анны Гзирян