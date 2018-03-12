Армения придает большое значение отношениям с Ираном: посол Туманян

Отношения Ереван-Тегеран на подъеме. Армения ожидает расширения связей с Ираном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил «Iran Daily» Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Иране Арташес Туманян.

Дипломат отметил, что в последние годы обе страны достигли удовлетворительных отношений в политической, экономической и культурной сферах. Он подчеркнул, что развитие отношений с Ираном является важным приоритетом внешней политики Армении. Туманян сказал, что эти связи крепки и не могут быть подвергнуты изменениям со стороны третьих стран.

Иранское СМИ напомнило также о взаимных визитах премьер-министра Армении Карена Карапетяна и первого вицепрезидента Ирана Эсхака Джангири.