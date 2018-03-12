Следующим соперником Левона Ароняна будет Владимир Крамник

В третьем туре претендентов на шахматную корону соперником Л. Ароняна будет представитель России В. Крамник.

Как сообщает «Арменпресс», после двух туров с 1,5 очков 1-3 места делят В. Крамник, Ш. Мамедъяров, Ф. Каруана. По 1 очку у Ароняна, Лижена и Грищука.

В третьем туре Л. Аронян белыми играет с В. Крамником. Остальные пары Карякин – Грищук, Каруана – Мамедъяров, Сон - Лижен.

В 14 турах шахматисты сыграют друг с другом по две партии черными и белыми. Победитель получит право сыграть с чемпионом мира М. Карлсеном 9-28 ноября в Лондоне.