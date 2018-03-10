В Берлине Серж Саргсян сделал первый символический ход в Турнире претендентов

Президент Серж Саргсян, находящийся с рабочим визитом в Германии, присутствовал на торжественной церемонии открытия Турнира претендентов и в качестве почетного гостя 10 марта сделал первый символический ход, ознаменовавший начало партии Аронян-Лижэнь.

В Берлинском турнире примут участие победитель розыгрыша Кубка мира Левон Аронян (Армения), участник финала Кубка мира Дин Лирен (Китай), занявшие первое и второе места в Гран-При ФИДЕ Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Александр Грищук (Россия), обладатели самого высокого среднего рейтинга в 2017г. Фабиано Каруана (США) и Уэсли Со (США), вице-чемпион мира Сергей Карякин (Россия) и 14-й чемпион мира Владимр Крамник (Россия).

Состязания пройдут в два этапа – 14 туров. Победитель сможет встретиться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-29 ноября с.г. в Лондоне.

Организаторы турнира – ФИДЕ и его коммерческий партнер «Уорлд Чес».