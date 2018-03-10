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В Берлине Серж Саргсян сделал первый символический ход в Турнире претендентов


Президент Серж Саргсян,  находящийся  с рабочим визитом в Германии, присутствовал на торжественной церемонии открытия Турнира  претендентов  и в качестве  почетного гостя  10 марта  сделал первый символический ход, ознаменовавший  начало партии Аронян-Лижэнь.

В Берлинском турнире   примут участие победитель розыгрыша Кубка мира Левон  Аронян (Армения), участник финала Кубка мира Дин Лирен (Китай), занявшие  первое  и второе  места  в Гран-При ФИДЕ Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Александр Грищук (Россия), обладатели самого высокого среднего рейтинга в 2017г. Фабиано Каруана (США) и Уэсли Со (США), вице-чемпион мира Сергей Карякин (Россия) и 14-й чемпион мира Владимр Крамник (Россия).

Состязания  пройдут в два этапа – 14 туров. Победитель сможет встретиться с чемпионом мира  Магнусом Карлсеном 9-29 ноября с.г. в Лондоне.

Организаторы турнира – ФИДЕ и его коммерческий партнер «Уорлд Чес».




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